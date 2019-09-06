Минюст разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации, сообщает «Коммерсант» . Закон «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» должен заменить закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ). Проект должен быть подготовлен и внесен в правительство до конца года.

Согласно концепции, взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

Также включаться в реестр ФССП должны будут не только коллекторы, но и любые организации, занимающиеся возвратом «просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств» физлиц «по договорам кредита (займа)». Без включения в реестр должнику можно будет лишь отправлять письма по почте, электронной почте или через «личный кабинет». Включенные в реестр организации должны будут обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, записи всех видов сообщений, застраховать свою ответственность за причинение убытков должнику.

Участники рынка считают требование о включении всех взыскателей в реестр нецелесообразным — это неоправданно и с точки зрения затрат, и с точки зрения обеспечения порядка взаимоотношений с заемщиками. Все изменения, направленные на повышение эффективности регулирования МФО в области взыскания, можно проводить и без их включения в реестр. Коллекторы отмечают, что такие новации в регулировании сделают процесс возврата долга для непрофессиональных взыскателей нецелесообразным.

В Минюсте сообщили, что проект структуры нового нормативного регулирования прошел обсуждение и принято решение дальнейшую работу осуществлять в рамках рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины.