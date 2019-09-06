Проект «1С:ERP» – SPUTNIK в системе управления группой компаний Bang&Bonsomer» победил в номинации «Лучший региональный проект – Центральная и Восточная Европа».

Цель конкурса – определение передовых пользователей и партнеров, добившихся максимальных успехов в цифровизации, а также продвижение знаковых проектов по внедрению системы «1С:Предприятие 8».

В рамках реализации проекта, победившего в конкурсе, специалисты «Синимекс» обеспечили переход российского подразделения международной группы компаний Bang&Bonsomer на «1С:ERP». Проект по автоматизации всех бизнес-процессов был реализован в сжатые сроки, запуск системы прошел без каких-либо потерь для бизнеса и задержек с поставками.

Международная команда, под контролем ИТ менеджмента Bang&Bonsomer (ICT Steering Committee), выполняла задачу по переходу на новую систему полностью удаленно, сотрудники находились в разных городах от Хельсинки до Воронежа.

На конкурсе были представлены свыше 100 проектов, а «1С:ERP» – SPUTNIK в системе управления группой компаний Bang&Bonsomer» заслуженно был выбран победителем в своей категории.

«Для нас проект стал во многом вызовом и проверкой на прочность не только из-за технических сложностей, но и из-за необходимости удаленной работы команды, при этом на английском языке. Несмотря на это, у нас с заказчиками сложились доверительные и даже дружеские отношения, которые вдохновляли искать и находить оптимальные, красивые решения, некоторые из которых, как потом оказалось, были уникальными и заинтересовали компанию «1С» и других клиентов», - комментирует Галина Харитонцева, Менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

Источник: Компания «Синимекс»