Около 20% страховых компаний РФ должны будут увеличить уставный капитал до конца 2019 года для сохранения лицензий, говорится в аналитическом обзоре агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

«К началу 2020 года российским страховщикам потребуется в общей сложности 2,3 млрд рублей для приведения размера уставного капитала в полное соответствие требованиям законодательства. По состоянию на сентябрь уставный капитал 28 из 146 компаний недостаточен для того, чтобы после 1 января продолжить работу на рынке с лицензиями на добровольное имущественное страхование или добровольное личное страхование (за исключением добровольного страхования жизни)», — отмечается в обзоре.

При этом в сфере обязательного медицинского страхования потребности в наращивании уставного капитала нет: все 35 страховщиков с такой лицензией удовлетворяют установленным требованиям.

Уставный капитал 40% компаний с лицензией на добровольное страхование жизни (ДСЖ) и 12% — с лицензией на перестрахование находится ниже обязательного к 1 января 2020 года минимума.