Россияне в августе 2019 года взяли 3,48 млн новых кредитов общим объемом свыше 807,56 млрд рублей. Количество и объемы выданных кредитов выросли на 1% по сравнению с августом прошлого года, когда было выдано 3,46 млн кредитов на 802,4 млрд рублей. Такую статистику приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ) на основе информации от 600 кредиторов, передающих туда данные.



Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов наличными выросло в годовом отношении на 8%, а объемы — на 11%. В августе нынешнего года было выдано 1,60 млн кредитов на 431,55 млрд рублей, год назад было выдано 1,48 млн кредитов на 387,11 млрд. Средний чек по кредиту наличными вырос на 3%: с 261 тыс. до 269 тыс. рублей.

Количество новых POS-кредитов выросло на 5%, а объемы выдач — на 6% по сравнению с годом назад. В августе 2019 года было выдано 634,17 тыс. POS-кредитов общим объемом 22,48 млрд рублей, годом ранее — 606,11 тыс. кредитов на сумму 21,12 млрд рублей. Средний чек по POS-кредитам вырос на 2%: с 34 тыс. до 35 тыс. рублей.

Количество и объемы новых автокредитов выросли на 5%. В августе 2019 года было выдано 60,69 тыс. кредитов на 49,94 млрд рублей, годом ранее банки выдали 57,78 тыс. кредитов на 47,55 млрд рублей. Средняя сумма нового автокредита сохранила значение 823 тыс. рублей.

Количество новых кредитных карт снизилось в годовом отношении на 9%, объемы кредитных лимитов — на 3%. В августе нынешнего года было выдано 1,07 млн карт с общим лимитом 81,90 млрд рублей, год назад было выдано 1,17 млн карт на 84,20 млрд. Средний одобренный лимит по карте вырос на 7%: с 72 тыс. до 77 тыс. рублей.

Рынок ипотеки продолжает снижаться в годовом отношении, несмотря на небольшой прирост в августе 2019-го относительно июля. В августе 2019 года количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 20% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов уменьшились на 15%. В прошлом месяце было выдано 96,54 тыс. ипотечных кредитов на 211,73 млрд, годом ранее — 121,23 тыс. кредитов на 250,19 млрд рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 6%: с 2,06 млн до 2,19 млн рублей.

Всего за восемь месяцев 2019 года банки выдали 25,78 млн кредитов на общую сумму 5,87 трлн рублей. Количество и объемы новых кредитов выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 23,70 млн кредитов на 5,37 трлн рублей.