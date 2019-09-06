Найти работу через службы занятости в первом полугодии 2019-го смогли чуть больше половины — 56,2% — выпускников вузов и колледжей. Показатель стал на 4,2 процентного пункта ниже, чем год назад, следует из доклада Минтруда, с которым ознакомились «Известия» .

За помощью в центры занятости в первом полугодии обратились 20,1 тыс. молодых людей, только что получивших высшее, среднее специальное или общее образование. Год назад работу нашли 60,4% выпускников (19,4 тыс. человек), теперь этот показатель опустился до 56,2%. Более полную картину можно будет увидеть по итогам года — основная масса выпускников обращается в службы занятости осенью.

По мнению экспертов, россияне часто осваивают профессии, которые не особо востребованы на рынке труда, — это одна из основных сложностей поиска первой работы. Кроме того, сейчас на рынке большой спрос на рабочие места, которые сегодняшние выпускники занимать не спешат. По данным Минтруда на конец июня, чаще всего службы занятости просили помочь найти строителей, механиков, ремонтников, водителей. Также работодатели традиционно относятся с недоверием к специалистам без опыта работы, что тоже усложняет трудоустройство молодежи.

В первую очередь при найме специалистов работодатели отмечают soft skills (79%) и hard skills (47%), свидетельствуют данные «Работы.ру». Речь о так называемых «гибких» (вроде умения общаться и взаимодействовать в команде) и «твердых» — сугубо профессиональных — навыках. Диплом работодатели ставят на пятое место, показал опрос сервиса.