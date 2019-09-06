Индивидуальный возраст выхода на пенсию может привести к увеличению числа бедных россиян, потому что ранний выход на пенсию предполагает назначение более низкого размера пенсии. Об этом заявил в четверг директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Игнат Игнатьев.

«Индивидуальный выход на пенсию для каждого — известная и популярная мера. В чем проблема? Проблема в бедности, конечно. Мы тоже можем дать право выйти на пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам в 60 лет с штрафными санкциями. Но тогда какой размер пенсии будет в России?» — сказал он, комментируя предложение профессора НИУ ВШЭ Евгения Гонтмахера на конференции «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт», который проходит в НИУ ВШЭ.

Игнатьев добавил, что такой индивидуальный выход на пенсию применяется во Франции и Германии, но там выше уровень пенсионного обеспечения граждан.

В свою очередь Гонтмахер заявил, что общество не приняло изменение пенсионного возраста, которое было принято в России в конце прошлого года.

«С моей точки зрения, от всеобщей глобальной нормы выхода на пенсию мы должны перейти к индивидуализированному пенсионному возрасту. Кому-то, может быть, удобно выйти в 50 лет, а кому-то — в 70 лет», — высказал свою точку зрения Гонтмахер.

В России с 2019 года началось плавное увеличение пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 лет для мужчин. Переходный период продлится до 2029 года.