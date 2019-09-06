Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза — с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

При этом оценка запасов газа изменилась примерно на четверть — с 11,31 трлн до 14,11 трлн рублей.

Стоимость запасов золота Минприроды оценивает в 0,61 трлн рублей, железной руды — в 1,24 трлн, а коксующегося угля — в 1,85 трлн рублей. В целом общая рыночная стоимость полезных ископаемых в России по состоянию на конец 2018 года составила 93,4 трлн рублей, полагают в министерстве. На конец 2017 года эта оценка составляла 55,2 трлн.

С 2019 года природные ресурсы должны отражаться в балансе активов и пассивов и счетах накопления федеральной статистики, в этой связи в сентябре 2018 года Минприроды разработало соответствующую методологию оценки стоимости запасов полезных ископаемых.

«Стоимостью этих активов признается величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации имеющихся запасов полезных ископаемых», — поясняется в материалах министерства.

Впервые Минприроды опубликовало оценку запасов полезных ископаемых в России в марте текущего года. Первая оценка была дана на конец 2017 года. Как сообщалось, в соответствии с методологией министерства объектом оценки являются «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеется утвержденный в установленном порядке технический проект и иная проектная документация на выполнение работ». То есть оценка Минприроды меньше совокупного объема разведанных запасов.



Для оценки используется доходный подход — совокупность методов оценки, основанных на определении потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов. Обобщающим показателем оценки служит величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации полезных ископаемых на всех участках недр.