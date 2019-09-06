Минфин России прогнозирует в период 2020—2022 годов профицит бюджета на уровне 0,2—0,8%ВВП и рост государственного долга до 21,1 трлн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

«Законопроект сформирован на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития России на 2020-2022 годы, подготовленного Минэкономразвития. Прогноз предполагает реализацию бюджетной политики с соблюдением бюджетных правил и проведение Банком России денежно-кредитной политики в рамках режима таргетирования инфляции. А также прогноз сформирован с учетом реализации национальных целей и ключевых приоритетов на период до 2024 года, определенных в Майском указе Президента РФ», — отмечается в сообщении.

В предстоящий трехлетний период профицит федерального бюджета прогнозируется: в 2020 году — на уровне 0,8% ВВП, в 2021 году — 0,5% ВВП, в 2022 году — 0,2% ВВП.

За 2019—2020 годы расходы суммарно увеличиваются на 1,2% ВВП. Общий объем расходов федерального бюджета в 2020 году составит 19,5 трлн рублей, в 2021 году — 20,6 трлн рублей, и в 2022 году — 21,8 трлн рублей. После повышения объема бюджетных ассигнований в 2020 году до 17,3% ВВП в дальнейшем прогнозируется снижение расходов федерального бюджета до 16,9 % ВВП к 2022 году.

«Федеральный бюджет на 2020—2022 годы имеет стимулирующий характер для экономики — расходы по отношению к ВВП растут, несмотря на значительное замедление мировой экономики и нестабильную ситуацию на мировом рынке энергоносителей», — отмечается в документе.

В 2020 — 2022 годах прогнозируется увеличение доходов федбюджета с 20, 2 трлн рублей в 2019 году до 20,4 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей в 2021 году и 22,1 трлн рублей в 2022 году. По отношению к ВВП доходы будут постепенно сокращаться с 18,5 % ВВП в 2019 году и 18 % ВВП в 2020 году до 17,7 % ВВП в 2021 году и 17,2 % ВВП в 2022 году. Доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета снизится с 40,8 % в 2019 году до 35 % в 2022 году.

Согласно бюджетным правилам с учетом макропрогноза не предполагается использование в 2020—2022 годы средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2020 году предусматривается увеличение объема средств фонда на 8,2 трлн рублей — до 11,1 трлн рублей, в 2021 году — 11,1 трлн рублей, до 13,7 трлн рублей, в 2022 году — 13, 7 трлн рублей, до 16,2 трлн рублей.

В трехлетнем периоде ожидается рост объема государственного долга, при этом он будет сохраняться на безопасном уровне — менее 20% ВВП. По итогам 2020 года объем государственного долга составит 17,1 трлн рублей, 2021 года — 19 трлн рублей и 2022 года — 21, 1 трлн рублей.