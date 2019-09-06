Темп роста ВВП в августе 2019 года замедлился и составил 1,6% в годовом выражении (1,8% в июле), говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности. Сентябрь 2019 года». Темп роста экономики за 8 месяцев текущего года оценивается на уровне 1,1%.

Как и в июле, положительный вклад в рост экономики в августе внесло промышленное производство и сельское хозяйство. В сфере энергетики и водоснабжения наблюдалось улучшение годовой динамики.

Отрасли торговли, строительства, транспорта в августе по-прежнему демонстрировали слабую динамику. Рост оборота розничной торговли в августе замедлился до 0,8% на фоне ухудшения динамики как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. Темпы роста объема строительных работ сохраняются вблизи нуля. Грузооборот транспорта второй месяц подряд демонстрирует отрицательную годовую динамику (-0,7%).