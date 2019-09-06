Федеральный бюджет на ближайшую трехлетку будет профицитным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.



«Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие три года, будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет», — сказал глава Кабмина.

Премьер подчеркнул, что при проработке параметров федерального бюджета учитывалась нестабильность на мировых рынках и был сохранен механизм бюджетного правила, который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности.

«Понятно, что события могут происходить любые. Сейчас лихорадит нефтяной рынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии, поэтому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне 42,4 доллара за баррель марки Urals в 2020 году», — сказал премьер, уточнив, что дополнительные доходы будут аккумулироваться в Фонде национального благосостояния.

Говоря о проекте федерального бюджета, Медведев напомнил, что самые дискуссионные вопросы были обсуждены на предшествующих отраслевых совещаниях. «До 1 октября бюджетный пакет должен быть направлен в Государственную думу», — сказал он.

При этом, по словам премьер-министра, Министерство экономического развития разработало три сценария прогноза социально-экономического развития. «Понятно, при формировании бюджета мы, как обычно, опираемся на консервативные вещи, но в целом исходим из того, что нужно стремиться к выполнению целевого сценария», — сказал премьер.