К программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединился сервис доставки еды в России Delivery Club. Теперь клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы «Спасибо» на скидку при заказе еды, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы получить скидку, клиенту программы лояльности нужно зайти на сайт «Спасибо от Сбербанка» или в мобильное приложение «Спасибо от Сбербанка» и обменять бонусы на купон со скидкой. Полученный купон даст участнику возможность применить скидку при заказе в приложении Delivery Club или на сайте сервиса», — говорится в релизе.

Сейчас этим предложением могут воспользоваться жители 120 городов страны, но скоро их станет больше, обещают в Delivery Club.





