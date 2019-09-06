Клиентам Фора-Банка стала доступна возможность пополнить дебетовые карты через «Сбербанк.Онлайн» и в банкоматах Сбербанка без комиссии. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Любую карту можно также пополнить в отделениях Фора-Банка в 16 регионах России, через терминалы и банкоматы Промсвязьбанка и Московского Кредитного Банка и онлайн через сервис «Золотая корона».

Деньги поступают на счет мгновенно, задержки возможны при переводах в праздники.