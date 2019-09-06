Только 2,5% работодателей, которые сейчас находятся в активном поиске персонала, готовы рассматривать потенциальных сотрудников старше 55 лет, свидетельствуют данные сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру (входит в экосистему Сбербанка ).



Эксперты проанализировали сферы деятельности компаний, которые чаще всего готовы рассматривать кандидатов предпенсионного и пенсионного возрастов. Представителям компаний предлагалось отметить готовность рассматривать соответствующих кандидатов для увеличения целевых откликов соискателей на вакансии.

На первом месте по готовности принять на работу таких кандидатов оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности (16,3% компаний). Второе место заняла сфера ретейла — 14,7% торговых компаний готовы привлекать на работу кандидатов в возрасте старше 55 лет. Почти одинаковое количество компаний из ресторанной и транспортной сфер рассматривают соискателей предпенсионного и пенсионного возрастов — 10,7% и 10% соответственно. В строительстве и ЖКХ будут рады таким кандидатам 8,1% компаний.

Меньше всего рассматривают возможность найма предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3% компаний), СМИ, издательской деятельности и консалтинга (0,4%).

Ранее исследование проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) показало, что примерно половина граждан, работавших в момент достижения «дореформенного» пенсионного возраста, продолжают трудиться и через пять лет. Среди женщин-пенсионеров — таких 70%. К 63 годам эта доля сокращается до 47%. У мужчин, согласно исследованию, трудоспособность снижается быстрее: к 65 годам работало всего 43% от работавших в возрасте 60 лет. К 75 годам на работе оставалось всего 2% и мужчин, и женщин, работавших к моменту выхода на пенсию.