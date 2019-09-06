Около 38% компьютеров, используемых для управления системами автоматизации умных зданий, в первой половине 2019 года подвергались атакам вредоносного ПО, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

На 11% компьютеров было заблокировано шпионское ПО, еще почти на 11% — самораспространяющиеся программы-черви, на 8% — фишинговые письма и документы, на 4% — программы-вымогатели. На 26% от общего числа устройств атаки проводились через веб-ресурсы, на 10% компьютеров — через съемные носители и электронную почту.

Вредоносное ПО может повлиять на доступность и целостность систем автоматизации операций в здании. Обычно такие системы состоят из датчиков и контроллеров, которые управляются через серверы и компьютеры операторов, часто имеющие доступ к Интернету и корпоративной почте.

Чаще всего компьютеры, участвующие в управлении системами автоматизации умных зданий, сталкивались с вредоносным ПО в Италии, Испании, Великобритании, Чехии и Румынии.