Госдума приняла закон, который расширяет перечень оснований для предоставления налоговых вычетов при приобретении жилья и упрощает получение ряда налоговых льгот и вычетов.

«Расширяются основания предоставления налоговых вычетов при приобретении жилья — их смогут получить граждане, которые воспользовались госпрограммами помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации», — пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также, по его словам, упрощается процесс подтверждения прав многодетных семей на льготу или вычет при уплате ряда налогов.

Вместо родителей направлять в налоговые необходимые бумаги будут уполномоченные госорганы. Это должно исключить случаи, когда многодетная семья сталкивается с неправильным начислением налогов, не знает о возможности подать заявление на вычет, получает пени за недоплату и, соответственно, вынуждена переплачивать, считает спикер Госдумы.

Кроме того, физлица смогут использовать единый налоговый платеж в целях уплаты авансом не только имущественных налогов, как сейчас, но и НДФЛ. Гражданам также предоставляется возможность через многофункциональные центры госуслуг направлять в налоговые органы различные документы, например, налоговые декларации и заявления о льготах по транспортному, земельному и имущественному налогам, а также получать налоговые уведомления.



Закон также предоставляет налоговым органам право информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений, электронной почты или других способов.