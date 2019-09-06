Госдума в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возможность во внесудебном порядке принудительно взыскивать с работодателей долги по зарплате сотрудникам, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Как следует из законопроекта, в случае его принятия государственные инспекторы труда смогут принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленной, но фактически не выданной работнику зарплаты или других выплат в рамках трудовых отношений. Эти решения получат статус исполнительных документов для судебных приставов.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, неисполнение предписания трудового инспектора о выплате положенных работнику денег позволит трудовой инспекции сразу подготовить исполнительный документ о принудительном взыскании долга по зарплате.