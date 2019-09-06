Новый адаптер к базе данных НРД уже добавлен в решения, развернутые на стороне клиентов ГК EGAR Technology в рамках обновления конфигураций, построенных на основе платформ EGAR Focus и EGAR Risk & Limits Manager, которые предназначены для автоматизации широкого спектра инвестиционных операций и задач риск-менеджмента участников финансового рынка.

В настоящее время интеграция НРД и EGAR Technology позволяет предоставить клиентам удобный сервис для работы с данными Центрального депозитария через интерфейс EGAR Technology, загружая информацию по более чем 22 тысячам ценных бумаг на обслуживании в НРД, а также по 14 тысячам компаний и по всем корпоративным действиям без дополнительных затрат на автоматизацию.

Актуальные сведения, в частности, по таким сущностям, как эмитенты, акции, облигации, дивиденды, купоны и другие, всегда доступны для приложений финансовой организации, которым они необходимы, что делает адаптер универсальным для всех систем, где данные сущности присутствуют.

В рамках перехода с формата данных XML и XLSX на JSON НКО АО НРД завершает поддержку продукта «База данных по ценным бумагам и сопутствующей информации в формате SIR-NSD и SIR-NSD Light» и рекомендует использовать новый формат для загрузки данных. Сервис API NSD позволяет отслеживать и загружать только обновленные данные, а также контролировать режим, метод и объем выгружаемой информации.

ГК ЕГАР Текнолоджи – российская группа компаний, специализирующаяся в области разработки программного обеспечения, системной интеграции и оказания комплексных ИТ-услуг организациям различной отраслевой специализации, прежде всего участникам финансового рынка.

Опираясь на многолетний опыт сотрудничества с лидерами мировой ИТ- и финансовой индустрии, ЕГАР Текнолоджи предлагает российским и зарубежным заказчикам готовые программные продукты и специализированные решения, адаптированные к условиям локальных рынков. Среди клиентов группы компаний ЕГАР Текнолоджи – более 100 организаций различного масштаба ведения бизнеса по всему миру.

Основными направлениями деятельности ЕГАР Текнолоджи являются внедрение собственных операционных платформ и аналитических приложений для работы на финансовых рынках, построение и поддержка решений по автоматизации банковской и инвестиционной деятельности, управления рисками для поддержки МСФО 9 и Базель III. Также в числе ключевых задач группы компаний – поддержка клиентов в диджитализации бизнеса и развитие сервисов в России и за рубежом.

Источник: EGAR Technology