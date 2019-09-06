В Центробанке и Минкомсвязи, которые продвигают идею создания единой системы проверки сведений о мобильных абонентах, не разделяют опасений операторов связи по поводу массовых утечек данных, пишут «Известия» . Во вторник «большая тройка» операторов предупредила главу комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, что с кражей данных могут столкнуться десятки миллионов владельцев сотовых телефонов.

В Центробанке и Минкомсвязи отрицают такую опасность. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, законопроектом предусмотрено создание единого оператора. Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС) будет выступать маршрутизатором запросов. Этот оператор не будет хранить у себя никаких данных, подчеркнули в Центробанке. Но он будет знать, какой сотовой компании запрос направить и какому банку вернуть ответ.

В Минкомсвязи обратили внимание, что система проверки выполняет исключительно функцию оказания услуг по направлению запросов в адрес операторов связи и передаче пользователям системы полученной от них информации. Без ознакомления с ее содержанием и без ее сохранения в системе.

По мнению экспертов, риск мошенничества с подменой сим-карт сведен к минимуму. При замене карты функция получения всех СМС-сообщений блокируется в среднем на сутки со стороны оператора связи. Таким образом, даже если злоумышленники сделают дубликат «симки», они не смогут получить код подтверждения для списания средств в течение этого времени.Также у банка, заключившего договор с оператором связи, появляется возможность получать информацию в том числе о смене карт.

Законопроект важен, так как он предусматривает введение дополнительного механизма противодействия мошенничеству на фоне того, что для многих банков идентификатор клиентов в виде номера телефона становится более значимым, пояснили в пресс-службе Центробанка. Так, для регулятора важно, чтобы все клиенты финансовых организаций находились в одинаковых условиях с точки зрения обеспечения информационной безопасности вне зависимости от того, какой банк и оператор связи их обслуживает. Законопроект предусматривает, что предоставление данных операторами связи и их использование банками будет обязательным.