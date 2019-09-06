Банки резко активизировали привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября, рассказали «Коммерсанту» банкиры и клиенты кредитных организаций.

По словам участников рынка, до введения новых правил банки стремятся привлечь больше «уличных» клиентов, поскольку именно их кредитование усложнится с 1 октября. Сейчас около 15% клиентов отдают на погашение кредита более 50% своих доходов, именно им будут недоступны кредитные средства с октября. Так, банкам приходится «расширять входную воронку разными способами», чтобы обеспечить прежний уровень выдачи. Для более массового охвата банки стали активнее использовать схемы привлечения клиентов через партнеров. Также недобросовестные агенты в последнее время стали активно задействовать списки клиентов, состоящие из людей пенсионного возраста без кредитной истории, заемщиков с несколькими просроченными долгами, студентов без официального дохода.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что, если гражданину поступают звонки от банков или их агентов, которым он не давал согласия на обработку своих персональных данных, с предложением услуг или в рекламных целях, он может обратиться с жалобой в Роскомнадзор для проведения проверки и применения мер. Но подобное взаимодействие с заемщиком не входит в круг интересов ЦБ и доказать незаконность использования персональных данных очень сложно.

Эксперты связывают лавину предложений и с тем, что многим российским кредитным организациям некуда размещать привлеченные средства, поскольку рост корпоративного сектора ограничен: конкуренция за крупный бизнес очень высока, а прослойка качественных заемщиков в малом и среднем бизнесе узкая. Большинство экспертов и участников рынка считают, что с октября «холодные обзвоны» по широкому кругу потенциальных заемщиков снизятся.