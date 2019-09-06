Базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась, кроме депозитов до востребования.
Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь 2019 года. По сравнению с сентябрьскими ориентирами базовая доходность вкладов в рублях, долларах и евро в основном снизилась, свидетельствуют материалы регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на октябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 сентября 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась, кроме депозитов до востребования, ставка по которым увеличилась с 6,269% до 6,346% годовых (случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблице жирным шрифтом). Снижение базовой доходности срочных вкладов составило 0,092—0,358 процентного пункта. Заметнее всего уменьшилась доходность вкладов на сроки от полугода до года и долгосрочных (свыше года), наименее существенно — на срок до трех месяцев.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Сентябрь
|
6,269
|
6,867
|
7,176
|
7,711
|
8,47
|
Октябрь
|
6,346
|
6,775
|
6,955
|
7,353
|
8,114
Банк России за последнее время трижды снижал ключевую ставку: в июне, июле и сентябре, каждый раз на 0,25 п. п. (до текущего уровня 7% годовых). До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
В последних аналитических материалах ЦБ не раз давались прогнозы по дальнейшему постепенному снижению депозитных ставок. Так, в последнем (за август) выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что тенденция к постепенному снижению ставок по депозитам населения, сформировавшаяся в апреле — июне 2019 года, сохранилась и в начале III квартала.
По долларовым депозитам базовая доходность также снизилась на 0,022—0,413 п. п., кроме депозитов до востребования (случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблице жирным шрифтом), ставка по которым увеличилась с 0,899% до 1,064% годовых. Наименее ощутимым оказалось снижение ставки по вкладам на сроки от трех месяцев до полугода, наиболее существенно — на срок свыше полугода до года.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Сентябрь
|
0,899
|
1,38
|
1,725
|
2,499
|
3,022
|
Октябрь
|
1,064
|
1,287
|
1,703
|
2,086
|
2,942
Ставки по вкладам в евро сохранились или немного снизились. Так, базовая доходность вкладов до востребования на сроки до трех месяцев и свыше полугода до года не изменилась, как и месяцем ранее. Ставки по вкладам от трех месяцев до полугода и долгосрочным (свыше года) оказались на 0,001—0,099 п. п. ниже (случаи снижения базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблице жирным шрифтом).
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Сентябрь
|
0,01
|
0,474
|
0,475
|
0,476
|
0,529
|
Октябрь
|
0,01
|
0,474
|
0,474
|
0,476
|
0,430
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.
Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.
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