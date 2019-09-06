Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит суд признать фиктивными сделки с недвижимостью бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова в Британии и Франции, сообщает РБК .

В залоге у офшора Clement Glory оказалась недвижимость Беджамова в Британии. Ему же продана вилла во Франции, все эти активы оцениваются в 30 млн долларов. АСВ считает, что залог и продажа виллы носили фиктивный характер, и просит суд привлечь Clement Glory к процессу, следует из дополненных требований АСВ к офшору.

Внешпромбанк ранее в Высоком суде Лондона добился ареста активов бывшего банкира. После решения суда выяснилось, что его недвижимость обременена долгом перед офшором Clement Glory, говорится в документе. Сам Беджамов в России заочно арестован.

В 2015 году, еще до отзыва лицензии у банка, Беджамов приобрел лизхолд (длительное право распоряжения) до 2034 года на два дома в Белгравии, престижном районе Лондона. Инвестиция обошлась ему в 43 млн долларов, при условии реновации недвижимости лизхолд можно продлить на 129 лет, говорится в иске. Сейчас эта недвижимость стоит всего 7,5 млн долларов, при получении разрешения на реновацию под жилой фонд стоимость объекта вырастет до 35 млн долларов, а при завершении реновации — до 75 млн долларов. Из-за того что недвижимость Беджамова заложена Clement Glory, у офшора будут преимущественные права на эти объекты в случае юридических претензий.

АСВ, которое само претендует на активы Беджамова, считает эту сделку фиктивной. Агентство обращает внимание, что он не предоставил доказательств долга перед Felarco и его уступки в пользу Clement Glory. Истец предполагает, что кредит от Felarco не был нужен Беджамову. Внешпромбанк также заподозрил офшор в том, что он не вел себя как настоящий бенефициар недвижимости Беджамова.

Раскрытием схемы занималось А1 — инвестиционное подразделение «Альфа-Групп». По словам его представителя, Clement Glory — это техническая компания, цель которой состоит в сокрытии активов Беджамова от его кредиторов. Clement Glory была создана незадолго до того, как она «якобы выкупила права требования к Беджамову на сумму более 30 млн долларов», добавили в А1.

Беджамов лишился прав и на другой свой актив — виллу Кот д'Азур во Франции, которую приобрел ее за 21,2 млн евро, а в октябре 2018-го передал часть акций фирмы Mandrinvest, владевшей виллой, Clement Glory для погашения долга на 20 млн евро. Из соглашения о передаче акций следует, что Беджамов изначально взял кредит на 16,9 млн евро у той же Felarco, а в 2017-м компания уступила долг Clement Glory. Долю в Mandrinvest Беджамов передал офшору в счет погашения задолженности на 11,5 млн евро. Внешпромбанк не верит в то, что Беджамов действительно получал кредит от Felarco, и считает, что договор об уступке прав требования не был подлинным, а стоимость виллы занижена.

Банк настаивает, что мировое соглашение, уступка прав требований и залог не были настоящими сделками, а проводились, чтобы скрыть активы банкира, и просит суд признать, что эти документы не имеют юридической силы. Если заявление Внешпромбанка в отношении Clement Glory будет удовлетворено, это позволит обратить взыскание на объекты недвижимости Беджамова в Великобритании и Франции в полном объеме, указал представитель АСВ.



