По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «СУЭК».

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 7,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,64%. Высокий интерес к выпуску проявили прежде всего институциональные инвесторы и банки.

«Выпуск вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, что свидетельствует о кредитном качестве компании, которая является одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира. Облигации эмитентов из реального сектора экономики традиционно имеют высокую привлекательность для рынка. Мы рады оказать поддержку реализации планов «СУЭК-Финанс» и надеемся на развитие партнерства с компанией на рынке долгового капитала», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.