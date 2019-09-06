Первым клиентом стал благотворительный фонд «Ак Барс Созидание». Банк уже протестировал отправку и прием платежей с помощью статических и динамических QR-кодов и ведет переговоры с несколькими онлайн и офлайн-магазинами, которые планирует подключить к системе.



Сейчас оплата по СБП доступна для пилотной группы пользователей, в дальнейшем банк расширит функцию на всех клиентов в мобильном приложении Ак Барс Онлайн. Воспользоваться преимуществами сервиса можно в торговых точках, которые уже подключились к системе. Для физических лиц переводы по QR-коду бесплатные, а для юридических лиц банк введет комиссию после двух месяцев пилота.



«Мы не ожидаем взрывного роста C2B-переводов, так как клиенты еще мало знают о сервисе. Но со временем торговые точки начнут подключаться к системе, ведь комиссия в 0,7% начительно дешевле стоимости классического эквайринга в размере 2,0-2,5% и покупки дорогостоящих POS-терминалов. С помощью бонусов и скидок ритейлеры будут подталкивать своих клиентов расплачиваться по СБП», — отметил руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс Банка Ильназ Ситдиков.



Эксперт также предположил, что в течение полугода к системе подключатся крупнейшие продуктовые сети и магазины техники. Однако сервис будет более востребован в онлайн-шопинге, потому что им пользуются наиболее восприимчивые к новым технологиях клиенты в возрасте от 18 до 40 лет. При наличии определенной мотивации со стороны ритейлеров покупатели будут готовы оплачивать товары и услуги по СБП.



Опыт запуска C2C-переводов показал, что цикл внедрения новой технологии сократился до нескольких месяцев, а оборот денег по СБП быстро растет. К примеру, объем таких трансакций в Ак Барс Банке за 6 месяцев составил 250 млн рублей, а количество входящих и исходящих операций превысило 33 тысячи.

Чтобы поддержать рост количества пользователей СБП, Ак Барс Банк продлил нулевую комиссию по C2C-переводам до конца 2019 года.