Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что считает реальной задачу выхода страны на мировые темпы экономического роста, заверил, что фракция готова и в дальнейшем эффективно реализовывать программу, связанную с посланием главы государства парламенту.



«Мы эффективно готовы дальше реализовывать программу, прежде всего, связанную с вашим посланием. Я считаю, что мы можем уже вот теперь выходить на мировые темпы экономического развития. Вы недавно собирали своих экономистов — я внимательно смотрел и считаю, что это абсолютно реальная задача», — заявил Зюганов.

«Сейчас сформируем бюджет на ближайшую трехлетку вместе с правительством, министрами. Нам всем надо поднапрячься для того, чтобы реализовать эту программу», — добавил глава КПРФ.

Он также позитивно отозвался о практике встреч главы государства с лидерами парламентских фракций, отметив, что «это хорошая традиция, ее надо продолжать».