Живаго Банк предлагает открыть новый вклад «Накопительный» .

Живаго Банк предлагает открыть новый вклад «Накопительный» .

Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Срок — три года. Проценты начисляются по пяти периодам: за первые 184 дня — по ставке 6,5%, за следующие 183 дня — 6,15%, следующие 183 дня — 5,8%, следующие 183 дня — 5,45%, за последние 366 дней — 4,75% годовых. Средняя годовая ставка за полный срок депозита составляет 5,57% годовых.

Пополнение возможно в течение всего срока. При этом сумма всех дополнительных взносов не должна превышать 50% величины первоначальной суммы вклада. Проценты каждые 183 дня капитализируются либо выплачиваются на счет банковской карты.

В случае досрочного расторжения договора проценты сохраняются за каждые полные 183 дня.

Завершен прием вкладов «Мой год!» и «Новая классика».