В Крыму запустят снятие наличных с банковских карт на кассах магазинов, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута «Известиям» . Реализация сервиса запланирована стратегией повышения финансовой доступности. Мамута пояснил, что сроки запуска этой услуги будут зависеть от кредитных организаций. Для Крыма разработана отдельная «дорожная карта».

Сейчас на полуострове работают семь банков. В их число входят Севастопольский Морской Банк, Черноморский Банк Развития и Реконструкции, Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ), Генбанк и Индустриальный Сберегательный Банк. Все они находятся под санкциями. Другие российские банки в Крыму не представлены.

По данным ЦБ за I квартал 2019 года, в Республике Крым действует 1 265 банкоматов с функцией выдачи наличных. По этому показателю полуостров находится на 28-м месте среди российских регионов.

В Центробанке на вопрос «Известий» о темпах реализации проекта по снятию наличных на кассах в магазинах сообщили, что этот сервис предполагается распространять в сельских и малых населенных пунктах, на отдаленных территориях, так как именно там больше всего ощущается дефицит финансовых услуг и сложно достичь рентабельности классических банковских отделений. Оценивать его итоги можно будет после завершения пилотных проектов, уточнили там.

По мнению экспертов, маловероятно, что как сами банки, так и ЦБ будут форсировать внедрение этой услуги на полуострове — они стремятся перевести платежи в безналичную плоскость: так проще составлять отчетность, регулировать и контролировать рынок.