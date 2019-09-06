Ставки по ипотеке за период с января по август 2019 года продолжают снижение. В августе к началу года оно составило 0,2—2 процентного пункта. Об этом сообщается в материалах регулятора.

«В сентябре-октябре 2018 года процентная ставка по ИЖК в рублях достигала исторического минимума, после чего наблюдался некоторый ее рост, а с мая текущего года процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам возобновила снижение (до 10,24% в июле). Мониторинг заявленных ипотечных процентных ставок за январь—август 2019 года показал в основном их снижение в августе по сравнению с январем в диапазоне 0,2—2,0 процентного пункта», — говорится в сообщении.

Также в этом году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года население стало брать более крупные ипотечные кредиты. За январь—июль 2019 года было выдано 676 тыс. новых кредитов на сумму 1,5 трлн рублей. Это ниже, чем за январь-июль 2018 года в количественном выражении — на 13,9% и в денежном измерении — на 4,5%.