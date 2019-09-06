В Госдуму внесен и готовится к первому чтению законопроект, вносящий изменения в закон «О кредитных историях». Согласно ему, срок предоставления информации от банков в бюро кредитных историй (БКИ) планируется сократить с пяти до одного дня, сообщил начальник управления информационных сервисов и контроля деятельности бюро кредитных историй ЦБ Евгений Фролков.

«Позиция Банка России такова, что срок должен сокращаться. В том числе и для корректного, достоверного расчета показателя долговой нагрузки, чтобы за этот промежуток времени в течение пяти дней субъект не набрал кредитов», — сказал он на бизнес-форуме о микрофинансировании MFO Russia Summit.

Фролков отметил, что законопроект также предполагает установление платы за услуги БКИ по предоставлению показателя долговой нагрузки (ПДН). «В законопроекте сейчас прописано, что Банком России будет просчитываться среднерыночное значение стоимости кредитного отчета, публиковаться ежегодно на сайте ЦБ, стоимость сведений о долговой нагрузке планируется привязать к этому показателю», — сказал он.

В нынешней версии законопроекта стоимость сведений о долговой нагрузке, по словам Фролкова, не должна превышать среднерыночную стоимость кредитного отчета БКИ более чем на одну треть, что критикуется кредитными организациями.

Законопроект также предусматривает взаимодействие ЦБ с Министерством внутренних дел и Пенсионным фондом России для сверки титульных частей кредитного отчета, которые направляются бюро кредитных историй в Банк России и хранятся там в составе центрального каталога кредитных историй, добавил Фролков.