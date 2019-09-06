Сбербанк до конца года пересмотрит свой подход к взиманию комиссий за межрегиональные переводы, сообщил председатель правления банка Герман Греф журналистам после заседания наблюдательного совета. По словам главы банка, сейчас только с 5% межрегиональных внутрибанковских переводов взимается комиссия.

«Та модель монетизации, которая нами была когда-то принята, она касается только 5% наших клиентов, которые переводят не между регионами, а меж территориальных банков, то есть, условно говоря, между 11 территориями в стране», — уточнил он.

«Есть вариант такой, что мы пересмотрим всю систему трансферта денег, скажем так, и комиссий за это…. Мы до конца этого года предложим некий совершенно новый подход, над которым сейчас работаем», — сказал Греф. При этом он отметил, что для любой системы нужна модель монетизации.