Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 5 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 3 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 64,36 рубля (минус менее 1 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 9 копеек и составил 71,18 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в среду ожидается открытие рынка в районе вчерашнего закрытия.

«В течение дня вряд ли будут сильные движения, большинство инвесторов займет выжидательную тактику. Однако под вечер российские акции, если внешний фон не улучшиться, окажутся под давлением из-за увеличения желания сократить позиции перед оглашением решения ФРС. Рубль в паре с долларом вчера закрылся в районе 64,4 из-за падения нефти и необходимости скорректироваться после сильного предыдущего роста. В общем-то и на валютном рынке нет особых поводов для движений: скорее всего боковик продлится до вечера. Сейчас сопротивлением обесцениванию рубля является отметка 65, а сильным сопротивлением росту – 62,8. Если ФРС не преподнесет сюрпризов, то эти уровни пробиты не будут», — сообщал аналитик.