Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в августе 2019 года снизилась на 3% по сравнению с июлем и составила 45,1 тыс. рублей. Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата.

За восемь месяцев показатель вырос к аналогичному периоду прошлого года на 2,3%, за август 2019-го к августу прошлого года — вырос на 7,4%.

Реальные заработные платы в августе год к году выросли на 3%, к июлю этого года — снизились на 2,8%.