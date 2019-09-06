Райффайзенбанк предлагает с 18 сентября ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке у ряда ключевых застройщиков по ставке от 8,79%, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам руководителя отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксаны Матюшенко, банк также выдает ипотечные кредиты в рамках госпрограммы для семей с детьми по ставке 4,99% на весь срок кредитования.