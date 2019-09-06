Цифровая платформа, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов, заработает с середины ноября. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

«У нас к 15 ноября уже платформа будет готова. Регламент МВД уже утвержден, до 1 октября должны Следственный комитет и Генпрокуратура подключиться», — сказала Чупшева.

Перед началом заседания набсовета АСИ глава государства осмотрел выставку проектов агентства, в том числе — стенд, посвященный платформе для работы с обращениями предпринимателей, создать которую президент поручил по итогам послания Федеральному собранию в феврале текущего года.