Крупные сделки фондов, совершаемые на бирже, ранее вызывали вопросы регулятора.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продолжают избавляться от акций Объединенной вагонной компании (ОВК), сообщает «Коммерсант». Эти бумаги выпали из первого котировального списка биржи, и НПФ вынуждены избавляться от них для соответствия требованиям инвестирования.
В конце прошлой недели прошла сделка с акциями ОВК на 3,3 млрд рублей. За минуту в течение одного торгового дня были проданы 7,8% ОВК, свидетельствуют данные Московской биржи. Сделки по пенсионным накоплениям проходят только на бирже в режиме анонимных торгов. Таким образом, продажа акций ОВК могла быть осуществлена именно НПФ.
Крупные сделки фондов, совершаемые на бирже, ранее вызывали вопросы регулятора. От некоторых акций компаний и банков НПФ стремятся избавиться, но при единовременной продаже такого объема это может привести к снижению стоимости актива.
Куратор пенсионного бизнеса ГК «Регион» Галина Морозова намеревается подготовить ряд регуляторных предложений, в частности, дать возможность НПФ совершать внебиржевые сделки или в рамках аукциона на бирже. «Нам все-таки хочется, чтобы это был биржевой рынок, но режим переговорных сделок»,— заявил в минувший четверг в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
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