Учет показателя долговой нагрузки (ПДН) ограничит доступ к заемным средствам для 11,3% заемщиков, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков на Микрофинансовом бизнес-форуме.



По расчетам бюро, сейчас у 11,3% заемщиков показатель ПДН (отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам к доходу) составляет более 50%. Это означает, что при выдаче новых кредитов таким заемщикам банки и МФО должны будут учитывать их с повышенными коэффициентами риска при расчете достаточности капитала. Это будет демотивировать финансовые организации выдавать займы таким клиентам.

По данным НБКИ, самый высокий средний показатель долговой нагрузки у жителей Крыма и Севастополя (39,16% и 32,51%), Амурской области, Краснодарского края (27,14%) и Оренбургской области (26,96%). Самый низкий средний ПДН — у жителей Москвы (20,62%), Псковской (20,8%), Брянской (20,93%), Тверской (21,19%) и Курганской областей (21,23%). В Санкт-Петербурге показатель составляет 21,47%.

В среднем ПДН по России в 2019 году снизился до 22,99% с 23,55% в 2018-м, следует из статистики НБКИ. Больше всего нарастили долговую нагрузку в 2019 году жители Хабаровского и Камчатского краев, а также Сахалинской, Амурской и Омской областей. Снизили нагрузку в Тамбовской, Самарской, Белгородской и Кировской областях, а также в Республике Бурятия.

Напомним, ЦБ вводит показатель долговой нагрузки заемщика с 1 октября 2019 года.