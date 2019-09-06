Минфин России в ходе аукциона в среду, 18 сентября, разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26225 на 18,161 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Спрос на ОФЗ-ПД выпуска 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года составил 28,566 млрд рублей. Выручка от размещения — 18,68 млрд рублей, доходность по цене отсечения — 7,31% годовых, средневзвешенная доходность — 7,31% годовых.