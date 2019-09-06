Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому право получения негосударственной пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования приобретают мужчины с 60 лет, а женщины — с 55 лет. Законопроект был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

«Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается», — считают авторы законопроекта.

Также законопроектом предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа. Уточняется порядок обращения за негосударственной пенсией. «Это позволит привлечь к накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах такие категории лиц, как самозанятые граждане, иностранные граждане, лица, имеющие иждивенцев и наемных работников», —отмечается в пояснительной записке.

Документ также гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста (например, для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера и так далее) вне зависимости от наступления дополнительных оснований. При этом законопроектом предусмотрена возможность установления по желанию сторон в пенсионных договорах иного повышенного возраста, дающего право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, по достижении которого приобретается право на страховую пенсию по старости.