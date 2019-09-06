Большинство россиян не хотят, чтобы кто-либо знал, что именно они делают в Интернете. Так ответили 84% граждан, согласно исследованию «Лаборатории Касперского». При этом 65% респондентов хотят скрыть как они проводят время в реальной жизни.

Регулярно чистят историю в браузере 54% опрошенных, 24% отметили, что для регистрации на большинстве сайтов используют фейковые имена, 22% общается только через зашифрованные мессенджеры, 12% ищут информацию в приватных поисковиках. При этом 23% считает эффективным заклеивание камеры на компьютере.

Многие также хотя скрыть чем они занимаются в сети от друзей, коллег, семьи, руководителей, представителей компаний и государства.

Согласны с тем, что в современном цифровом мире полностью сохранять приватность невозможно, 68% россиян, 74% хотели бы знать больше о защите в онлайне, но только если эта информация будет бесплатной. Платить деньги за курсы и тренинги по повышению навыков сохранения приватности готовы 17% пользователей.