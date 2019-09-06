Председатель правления Сбербанка Герман Греф мечтает о четырехдневной рабочей неделе, но не знает, как это реализовать. Об этом банкир сказал журналистам на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета банка.

По словам Грефа, в Сбербанке пока проводить эксперимент с сокращением количества рабочих дней не планируют.

«Я уже много лет подряд пытаюсь перейти на шестидневную рабочую неделю и у меня не очень получается. Я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле. Мечтаю о четырехдневной рабочей неделе, как — у меня нет ответа пока», — сказал он журналистам в шутку.



Премьер-министр Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве в июне сказал, что технологический прогресс может привести к сокращению рабочего времени и переходу на четырехдневную рабочую неделю. Позднее Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение, поддерживающее такой переход, но только в случае сохранения прежнего размера заработной платы. В своем предложении представители профсоюзов указывали на низкую продолжительность рабочего времени в развитых странах.