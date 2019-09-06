Рынок МФО вырастет более чем на 30% в 2019 году, несмотря на ограничения со стороны ЦБ, прогнозирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«Наш прогноз говорит о том, что все-таки не смотря на те ограничения, которые вводятся и уже введены с 1 июля в части кредитной ставки и которые касаются не всего рынка, а только его части (краткосрочные займы до зарплаты), весь рынок покажет снова довольно бурный рост — более 30%»,— сказал Уклеин на бизнес-форуме о микрофинансировании MFO Russia Summit.

Совокупный портфель вырастет с 163,3 млрд рублей на конец 2018-го до примерно 220 млрд рублей по итогам 2019 года, добавил эксперт.

Согласно данным ЦБ по итогам первого полугодия 2019 года, портфель микрозаймов вырос до 189,9 млрд рублей, или на 42% в годовом выражении. С 1 июля максимальная процентная ставка по договору потребительского кредита была ограничена 1% в день, или 365% годовых.