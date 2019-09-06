Банк России за последние пару лет зафиксировал более 200 жалоб россиян на мошеннические схемы возвратного лизинга . В ходе проведенных проверок регулятор выявил в России 70 псевдолизинговых компаний, осуществляющих мошенническую деятельность. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Эта проблема сейчас является одной из наиболее актуальных и социально значимых в сфере финансового рынка для защиты прав потребителей финансовых услуг. К нам регулярно поступают жалобы. За последние пару лет — это более 200 жалоб на подобные организации <...> В результате проверок, которые мы проводили, мы выявили 70 компаний, даже групп компаний, которые осуществляют такую деятельность на территории всей страны», — сказал он.

Лях отметил, что подобная псевдолизинговая деятельность направлена исключительно на создание условий для нарушения клиентом положений заключенного договора, в следствие чего человек теряет имущество.

При этом он добавил, что реальное количество жертв мошеннических лизинговых схем выше, чем число поступивших в ЦБ жалоб, потому что не все граждане понимают, куда можно обратиться для решения подобной проблемы.