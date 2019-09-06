Порядка двух с половиной тысяч заявок на предоставление проектного финансирования для жилищного строительства подали Российские застройщики в банки, заявила советник директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Ирина Карпова.

«2,4 тысячи заявок подано, из них порядка 30% до сих пор на рассмотрении», — сказала она.

При этом, по ее словам, встречаемое несоблюдение банками сроков рассмотрения заявок чаще всего связано с качеством предоставляемой застройщиками документации.