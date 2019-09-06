Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует 14 октября рассмотреть вопрос о проведении торгов на частоты для 5G, следует из проекта решения комиссии, с которым ознакомились «Известия» . В начале 2020 года у российских операторов могут появиться частоты для сетей 5G. На аукцион может быть выставлено 11 частотных лотов –– выигравшие их компании получат возможность разворачивать 5G в так называемом миллиметровом диапазоне по всей России. Частоты планируется выделить победителям сроком на 10 лет. Из материалов ГКРЧ следует, что использование 25,25–27,5 ГГц в некоторых регионах будет ограничено.

Стартовая цена одного лота будет превышать 60 млрд рублей, подсчитал руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. Сейчас прорабатываются варианты, при которых стартовая цена составит 700–900 млн рублей.

По мнению операторов, вопрос об участии в аукционах можно рассматривать только после публикации формата их проведения и будущих лицензионных требований. Если придерживаться существующей методики расчета стоимости частот, у компаний не останется средств на развитие 5G и поддержание работы существующих сетей. Также указанная в лотах ширина спектра в 200 МГц не позволит достичь возможностей 5G.

Эксперты отмечают, что практически все мировые решения и разработки по 5G ориентированы именно на диапазон 3,4–3,8 ГГц. Если же брать высокий диапазон, то неясно, насколько готовы к выпуску устройств под него вендоры. Может получиться так, что для поездок за границу россияне будут использовать один 5G-смартфон, а в России – другой. Также сейчас остро встает вопрос диагностики и тестирования сетей.