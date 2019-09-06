Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца АктивКапитал Банка Григория Оганесяна, который подозревается в хищениях из банка накануне отзыва у него лицензии, сообщает «Коммерсант» .

Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), который в начале 2019 года обратился с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов.

Было установлено, что в марте 2018 года Оганесян забрал из кассы московского отделения банка 5,7 млн долларов и 18,1 млн рублей, а через три дня в Самаре — 377,5 млн рублей, 906,78 тыс. долларов и 150 тыс. евро. После краха АктивКапитал Банка в его балансе обнаружилась дыра в размере 24,8 млрд рублей и недостача в размере 3,9 млрд рублей.

На момент краха 65,44% акций АКБ находились под контролем председателя правления Григория Оганесяна и членов его семьи. Еще 20,1% принадлежали председателю совета директоров банка Алексею Леушкину.