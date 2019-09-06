Помощник президента Андрей Белоусов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) обратил внимание президента Владимира Путина на то, что за «восемь неудач» при венчурном инвестировании бюджетных денег «можно получить 20 лет суммарно», так, по его словам, устроено законодательство и именно поэтому «все убегают от этого венчурного финансирования», сообщают «Ведомости» .

Белоусов отметил, что в России есть ниша посевного финансирования (высокорисковых инвестиций в бизнес или компании на раннем этапе развития), а ниша венчурного финансирования отсутствует; с другой стороны, венчурное финансирование «абсолютно необходимо», потому что другой формы работы со стартапами мир не придумал, заключил помощник президента.

Путин поручил вице-премьеру Максиму Акимову подготовить соответствующие предложения по изменению законодательства, пообещав поддержать их, вопрос лишь в том, какой риск допустим при вложениях бюджетных средств в стартапы. Акимов пояснил, что вопрос не в деньгах, которые есть, а в том, что эти средства «не выбираются».

Путин в ответ пообещал сам договориться со Счетной палатой и прокуратурой, добавив, что в конечном итоге вопрос сведется к одному: в каком объеме готовы рисковать и что будут списывать.