Национальная система платежных карт (НСПК) предложила банкам, присоединившимся к Системе быстрых платежей (СБП), новый способ заработка — подключать к системе за деньги те кредитные организации, которым самостоятельно это сделать сложно, рассказали РБК три источника на платежном рынке.

Национальная система платежных карт (НСПК) предложила банкам, присоединившимся к Системе быстрых платежей (СБП), новый способ заработка — подключать к системе за деньги те кредитные организации, которым самостоятельно это сделать сложно, рассказали РБК три источника на платежном рынке.

По словам собеседников издания, НСПК делает ставку на то, что такая услуга станет дополнительным заработком к низким комиссиям за переводы, которыми довольны не все участники, и позволит банкам, способным подключать других игроков, больше зарабатывать с помощью СБП. Обсуждение пока находится на начальном этапе.

НСПК заинтересована в подключении к системе любых участников рынка и допускает различные способы, соответствующие действующим нормативам, прокомментировал представитель НСПК.

Большинство опрошенных банков — участников СБП заинтересованы в предоставлении услуги по подключению других кредитных организаций.

Банк, желающий подключиться к СБП через посредника, должен заключить коммерческий договор с банком — участником системы на использование сервиса подключения. Банки могут подключать как полный комплекс переводов, осуществляющихся через систему, так и отдельные части, например c2b-переводы (от физлица юрлицу). Плату за свои услуги устанавливает банк-провайдер, она определяется в ходе переговоров. Схема вознаграждения за услугу не регламентирована НСПК и может быть различна.

По мнению экспертов, крупные банки будут подключаться к СБП самостоятельно, а остальные, скорее всего, через партнеров. Предложенная схема будет интересна не менее 50–60% банков на рынке.