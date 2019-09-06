Блокировать личные счета индивидуального предпринимателя (ИП) в случае неуплаты налогов можно только по решению суда, поэтому в действующее законодательство, возможно, потребуется внести изменения, заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Ранее сообщалось, что ЦБ поддержал позицию Минфина и ФНС, согласно которой банки должны блокировать все счета ИП, включая личные, в случае неуплаты налогов.

«Для этого нужны судебные решения, а не просто желания контролирующих органов. Я допускаю такой вариант, но на основе судебного решения. Я допускаю, что понадобится вносить изменения, потому что счета, связанные с предпринимательской деятельностью, и личные счета — это разные вещи. Должна быть предусмотрена солидарная ответственность», — сказал Аксаков.