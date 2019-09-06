Заявление на выплату 450 тыс. рублей для погашения ипотеки многодетные семьи смогут подать в банки начиная с 25сентября 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе «ДОМ.РФ».

Оператором программы является «ДОМ.РФ». Право на участие в программе имеют россияне, являющиеся заемщиками по ипотечному кредиту, при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2022 года. Они получат выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей.

«Для получения поддержки заемщикам необходимо обращаться в банк, где обслуживается ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотечного кредита необходимо приложить документы, предусмотренные условиями программы (документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального дома)» — напомнили в организации.