Генеральным директором Visa назначен Михаил Бернер. Он приступит к работе с 1 ноября 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Бернер ранее работал в Citi Россия в должности члена правления и главы дирекции по работе с частными клиентами.

В новой должности он будет курировать вопросы, касающиеся реализации стратегии развития бизнеса и внедрения инновационных решений на одном из стратегически важных и быстроразвивающихся рынков Visa. На протяжении своей карьеры Бернер занимался розничным банкингом, потребительским кредитованием, разработкой продуктов и маркетингом в различных руководящих должностях.