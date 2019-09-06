Александр Гарифулин назначен управляющим директором «ДОМ.РФ» и вице-президентом Банка ДОМ.РФ, говорится в сообщении госкорпорации. Он будет отвечать за направление секьюритизации и развитие рынка ипотечных ценных бумаг, а также курировать казначейство «ДОМ.РФ».

До прихода в «ДОМ.РФ» Александр Гарифулин работал в «Morgan Stanley Россия», где занимал позиции начальника управления и члена правления банка. После этого он перешел в головной офис Morgan Stanley в Нью-Йорке, где занимал должность исполнительного директора в кредитном департаменте.

По словам заместителя генерального директора «ДОМ.РФ», председателя правления Банка ДОМ.РФ Артема Федорко, развитие рынка ИЦБ — одно из важнейших направлений деятельности госкорпорации. В «ДОМе.РФ» уверены, что международный опыт Гарифулина и экспертиза в финансовой индустрии помогут эффективно развивать этот растущий рыночный сегмент.